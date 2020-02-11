Названы способы сэкономить на оплате ЖКУ
Россияне платят за "коммунальные" услуги около 3,8 тыс рублей в месяц, снизить эту статью расходов может очистка фильтра пылесоса и особый режим стирки. Об этом пишут «Дни.ру».
Как передает издание, мощность всасывания пылесоса зависит от его чистоты, забитый мусором прибор не способен работать эффективно,и на уборку требуется больше времени и, соответственно, электричества. Кроме того, эксперты издания не советуют ставить стиральную машину на режим максимальной температуры, а также предлагают уменьшить число оборотов при отжиме: все это поможет сократить расход электроэнергии.
В числе других советов указаны монтаж кнопки экономного слива на унитаз и предпочтение душа вместо ванной: это позволит сократить расход воды в два раза. Также специалисты напоминают о необходимости отключать приборы от сети, а также о приобретении энергосберегающих ламп и счетчиков, которые позволят отслеживать потребление ресурсов и вовремя скорректировать свои бытовые привычки.
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