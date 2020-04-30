К масочному режиму присоединяется Краснодарский край

Власти Краснодарского края не только продлили действие карантина в регионе до 12 мая, но и усилили ограничительные меры обязательным ношением масок. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. При этом он подчеркнул, что это буде «жёсткий режим»: в масках в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией должны быть все без исключения.

По имеющейся информации регионального оперштаба, на Кубани зафиксировано 1017 случаев заражения COVID-19, отмечает RT.

Не только Петербург: Масочный режим охватил уже почти 20 регионов России

Ранее НСН писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе. Отмечается, что принятый документ обязывает жителей города находится на улице и общественных местах в медицинских масках. Требование распространяется, в том числе, на такси.

Между тем, издание Znak.com отмечает, что меры, прописанные в документе, носят рекомендательный характер.

Ранее о введении масочного режима объявили в Самарской области, а также Приморье, Калужской, Свердловской и Новосибирской областях, напоминает телеканал 360.

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Фото: facebook.com/mvd.official
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