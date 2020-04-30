К масочному режиму присоединяется Краснодарский край

Ранее НСН писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе. Отмечается, что принятый документ обязывает жителей города находится на улице и общественных местах в медицинских масках. Требование распространяется, в том числе, на такси.

Между тем, издание Znak.com отмечает, что меры, прописанные в документе, носят рекомендательный характер.

Ранее о введении масочного режима объявили в Самарской области, а также Приморье, Калужской, Свердловской и Новосибирской областях, напоминает телеканал 360.

