Израиль просит своих граждан покинуть Северный Кавказ

Власти Израиля повысили до максимального — четвертого — уровень опасности для израильтян на Северном Кавказе, сообщает ТАСС.

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Им рекомендовано избегать поездок в этот российский регион. Тем гражданам Израиля, которые там находятся в настоящее время, посоветовали его покинуть. Речь идет о «республиках Адыгея, Чечня, Дагестан (столица — Махачкала), Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания, а также о Краснодарском и Ставропольском краях и городе Минеральные Воды», следует из совместного заявления Совета национальной безопасности Израиля и Министерства иностранных дел страны.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы организовала Турция и внутренние исламисты, которые находятся в России, предположил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН.

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