«Расчленение регионов!»: На Турцию возложили вину за протесты в Дагестане
Турция хочет расчленить тюркские и исламские регионы России под будущую новую Османскую империю, отметил в эфире НСН политолог Евгений Сатановский.
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы организовала Турция и внутренние исламисты, которые находятся в России, предположил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН.
Ранее в международном аэропорту Махачкалы вспыхнули массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля: люди ломали ограждения, ворвались на взлетную полосу и стали искать прилетевший самолет из Тель-Авива. В связи с этим аэропорт пришлось временно закрыть. Полиция установила более 150 активных участников беспорядков, 60 человек задержали и доставили для разбирательства в полицию. Сатановский считает, что в беспорядках замешана Анкара.
«Ситуация в Дагестане – это работа не только турецкая, но и внутренних исламистов, которых у нас более чем достаточно. Дагестан в свое время был зоной особо успешного проникновения «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ). Не случайно именно через Дагестан перед Олимпиадой в Сочи были проведены два теракта в Волгограде. Посмотрим, в какой мере ситуация в Дагестане, Карачаево-Черкессии и целом ряде других регионов, у которых идет интенсивная спайка по этой линии, может перенестись в Москву. Очень интересным представляется создание батальона имени шейха Мансура со значительным числом бывших вагнеровцев, которые туда подвербовываются», - сказал Сатановский.
Он также выразил мнение, что Турция хочет «расчленить» тюркские и исламские регионы России под будущую новую Османскую империю.
«(Президент Турции Реджеп - ред. НСН) Эрдоган мобилизовал исламскую массу по всей Европе. Это великолепная репетиция того, что с этой Европой будет в достаточно короткий срок… И не только с Европой. Достаточно посмотреть ситуацию у нас по Северному Кавказу. С учетом того, что по всем документам Организации тюркских государств постсоветское пространство – это зона влияния Турции… Даже в школьных учебниках заложена такая модель, как непризнанная государственность всего, чего только можно на территории России… От автономии Северного Кавказа и Поволжья до Якутии и Алтая. Понятно, каковы в данном случае механизмы расчленения тюркских и исламских регионов РФ под будущую новую Османскую империю в виде Организации тюркских государств», - резюмировал Сатановский.
Ранее, 30 октября, депутат Госдумы от республики Дагестан Султан Хамзаев в интервью НСН призвал МВД региона отчитаться о проделанной работе для предотвращения беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает «Радиоточка НСН».
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