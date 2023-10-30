«Расчленение регионов!»: На Турцию возложили вину за протесты в Дагестане

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы организовала Турция и внутренние исламисты, которые находятся в России, предположил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН.

Ранее в международном аэропорту Махачкалы вспыхнули массовые беспорядки из-за прилета рейса из Израиля: люди ломали ограждения, ворвались на взлетную полосу и стали искать прилетевший самолет из Тель-Авива. В связи с этим аэропорт пришлось временно закрыть. Полиция установила более 150 активных участников беспорядков, 60 человек задержали и доставили для разбирательства в полицию. Сатановский считает, что в беспорядках замешана Анкара.