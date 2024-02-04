Хуснуллин: В России продлят программу «Семейная ипотека»
В России продлят программу «Семейная ипотека». Об этом заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, передает ТАСС.
«Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — отметил вице-премьер страны.
Кроме того, кабмин поддержит ипотеку для жителей Дальнего Востока и в новых регионов России, отмечает RT.
Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что семейную ипотеку в России продлят, однако она, как и другие льготные программы, нуждается в трансформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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