Хуснуллин: В России продлят программу «Семейная ипотека»

«Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — отметил вице-премьер страны.



Кроме того, кабмин поддержит ипотеку для жителей Дальнего Востока и в новых регионов России, отмечает RT.



Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что семейную ипотеку в России продлят, однако она, как и другие льготные программы, нуждается в трансформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



