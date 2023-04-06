«Прогулки и диета!»: Медики рассказали, чем можно заменить исчезнувший «Оземпик»
Дефицит метформина и отсутствие тест-полосок — гораздо более серьезная проблема, чем исчезновение «Оземпика», сказал НСН Михаил Богомолов.
Исчезновение «Оземпика» с витрин аптек объясняется положениями федерального законодательства, однако без этого лекарства вполне можно обойтись. Об этом НСН заявил президент Российской Диабетической Ассоциации Михаил Богомолов.
Ранее сообщалось, что жизненно важный препарат для больных сахарным диабетом «Оземпик» пропал из аптек в России. По словам Богомолова, исчезновение данного препарата не обернется серьезными проблемами для больных диабетом.
«“Оземпик” в России зарегистрировали только в 2019 году. Это препарат второго ряда, он используется при диабете второго типа, связанном с ожирением, как правило, после метформина. Это единственный генетически модифицированный аналог глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), зарегистрированный в России. Исчезновение его связано с положениями 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”. В частности, в нем указано, что сначала между собой должны конкурировать два отечественных препарата, а затем достаточно и одного российского. Поскольку отечественных аналогов у “Оземпика” нет, он исчез из аптек. Сейчас в коммерческих аптеках его цена выросла вчетверо и доходит до 28000 рублей», — сказал Богомолов.
По словам собеседника НСН, шумиху вокруг исчезновения препарата из аптек поднял PR-отдел фармацевтической компании Novo Nordisk — производителя «Оземпика».
«Как-то жили мы без него до 2019 года! Запущено общественное мнение, что диабетики умрут без “Оземпика”. Этот препарат вполне можно заменить сорокаминутной прогулкой в день, отказом от еды после шести часов вечера, употреблением большого количества овощей и избеганием жиров. Согласно данным клинических испытаний, 90% больных в течение первого года использования сами отказываются от препарата из-за побочных эффектов — тошноты и рвоты. Цель этой шумихи — погнать в коммерческие аптеки тех, у кого есть деньги», — добавил эксперт.
Президент Российской Диабетической Ассоциации рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются больные сахарным диабетом.
«Тест-полоски не выдают — это куда большая проблема, чем отсутствие “Оземпика”. Иногда не выдают метформин или выдают, но плохого качества. Вообще регионы-реципиенты уже очень давно, на протяжении нескольких лет, испытывают перебои с лекарствами. Согласно федеральному закону, лекарства для инвалидов закупаются из средств федерального бюджета, при отсутствии инвалидности — из средств регионального бюджета. В регионах, которые не являются донорами, больные люди идут не на прием к врачу, а в аптеку и покупают самое дешевое лекарство. В городах-миллионниках ситуация совершенно другая. Допустим, тот же “Оземпик” завозили преимущественно в Москву и Санкт-Петербург для тех, у кого не установлена инвалидность», — заключил Богомолов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России отсутствует глобальный дефицит лекарств и медицинского оборудования. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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