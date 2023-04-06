«Прогулки и диета!»: Медики рассказали, чем можно заменить исчезнувший «Оземпик»

Ранее сообщалось, что жизненно важный препарат для больных сахарным диабетом «Оземпик» пропал из аптек в России. По словам Богомолова, исчезновение данного препарата не обернется серьезными проблемами для больных диабетом.

«“Оземпик” в России зарегистрировали только в 2019 году. Это препарат второго ряда, он используется при диабете второго типа, связанном с ожирением, как правило, после метформина. Это единственный генетически модифицированный аналог глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), зарегистрированный в России. Исчезновение его связано с положениями 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”. В частности, в нем указано, что сначала между собой должны конкурировать два отечественных препарата, а затем достаточно и одного российского. Поскольку отечественных аналогов у “Оземпика” нет, он исчез из аптек. Сейчас в коммерческих аптеках его цена выросла вчетверо и доходит до 28000 рублей», — сказал Богомолов.

По словам собеседника НСН, шумиху вокруг исчезновения препарата из аптек поднял PR-отдел фармацевтической компании Novo Nordisk — производителя «Оземпика».

«Как-то жили мы без него до 2019 года! Запущено общественное мнение, что диабетики умрут без “Оземпика”. Этот препарат вполне можно заменить сорокаминутной прогулкой в день, отказом от еды после шести часов вечера, употреблением большого количества овощей и избеганием жиров. Согласно данным клинических испытаний, 90% больных в течение первого года использования сами отказываются от препарата из-за побочных эффектов — тошноты и рвоты. Цель этой шумихи — погнать в коммерческие аптеки тех, у кого есть деньги», — добавил эксперт.

Президент Российской Диабетической Ассоциации рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются больные сахарным диабетом.

«Тест-полоски не выдают — это куда большая проблема, чем отсутствие “Оземпика”. Иногда не выдают метформин или выдают, но плохого качества. Вообще регионы-реципиенты уже очень давно, на протяжении нескольких лет, испытывают перебои с лекарствами. Согласно федеральному закону, лекарства для инвалидов закупаются из средств федерального бюджета, при отсутствии инвалидности — из средств регионального бюджета. В регионах, которые не являются донорами, больные люди идут не на прием к врачу, а в аптеку и покупают самое дешевое лекарство. В городах-миллионниках ситуация совершенно другая. Допустим, тот же “Оземпик” завозили преимущественно в Москву и Санкт-Петербург для тех, у кого не установлена инвалидность», — заключил Богомолов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России отсутствует глобальный дефицит лекарств и медицинского оборудования. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

