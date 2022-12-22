Хлебцы Finn Crisp больше не будут продаваться в России
Шведская компания - производитель хлебцев Finn Crisp заявила, что покидает российский рынок, сообщают «Известия».
«Мы прекратили экспорт в Россию с февраля — марта 2022 года. Это произошло из-за того, что международные платежи стали практически невозможны», — рассказали в компании.
В её пресс-службе не смогли ответить, существует ли вероятность возобновления поставок в Россию.
Ранее чешская компания Home Credit покинула российский банковский рынок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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