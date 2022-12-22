Хлебцы Finn Crisp больше не будут продаваться в России

Шведская компания - производитель хлебцев Finn Crisp заявила, что покидает российский рынок, сообщают «Известия».

«Мы прекратили экспорт в Россию с февраля — марта 2022 года. Это произошло из-за того, что международные платежи стали практически невозможны», — рассказали в компании.

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В её пресс-службе не смогли ответить, существует ли вероятность возобновления поставок в Россию.

Ранее чешская компания Home Credit покинула российский банковский рынок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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