Херсонское УСИН отказалось принимать российских военнопленных без оснований из-за провокации

Он рассказал, что из изолятора временного содержания в ведомство привезли несколько военнопленных.

«Но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили», — пояснил глава УСИН по Херсонской области.

Соболь уточнил, что двое или трое военнопленных были переданы без законных оснований, из-за чего учреждения УСИН их не приняли в связи с тем, что подобные действия являются провокацией.

Ранее суд на Украине вынес приговор двоим пленным военнослужащим вооружённых сил России. Александр Бобыкин и Александр Иванов признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны. Они получили по 11,5 лет лишения свободы.

