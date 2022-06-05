Херсонское УСИН отказалось принимать российских военнопленных без оснований из-за провокации
Подразделения УФСИН в Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинская сторона попыталась без законных оснований определить в колонии. Об этом заявил начальник Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгений Соболь, передает РИА Новости.
Он рассказал, что из изолятора временного содержания в ведомство привезли несколько военнопленных.
«Но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили», — пояснил глава УСИН по Херсонской области.
Соболь уточнил, что двое или трое военнопленных были переданы без законных оснований, из-за чего учреждения УСИН их не приняли в связи с тем, что подобные действия являются провокацией.
Ранее суд на Украине вынес приговор двоим пленным военнослужащим вооружённых сил России. Александр Бобыкин и Александр Иванов признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны. Они получили по 11,5 лет лишения свободы.
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