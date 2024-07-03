«Хейтеры и пропаганда»: В Дагестане решились на временный запрет никабов
В муфтияте Дагестана ответили недалеким журналистам и критикам окончательным решением по никабам, пообещав при этом не трогать хиджабы и возмутившись «геббельсовской пропагандой».
Дискуссия о ситуации с запретом никабов в Дагестане пришла 3 июля к логическому завершению. В муфтияте республики объявили, что запрет будет временным, связав его с угрозами безопасности.
При этом в муфтияте пообещали не распространять ограничения на хиджабы и ответили «хейтерам», активизировавшихся на фоне молчания большинства религиозных деятелей.
ОТ ТЕРАКТА ДО ЗАПРЕТА: «ДАГЕСТАН ПРОТИВ»
Разговоры о необходимости запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо, начались после терактов 23 июня в Дагестане, когда в результате атак на церкви, синагоги и полицию погибли 22 человека. После этого глава Дагестана Сергей Меликов назвал международный терроризм главной опасностью для республики и выступил против ношения никабов.
«Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против», - пояснил Меликов 25 июня.
Не прошло и недели, как 1 июля муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил, что на днях в республике планируют принять так называемую фетву о запрете никаба. После этого вспыхнула острая дискуссия, в которую вступил заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов. 2 июля он опубликовал сразу три поста на эту тему, а ранним утром 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете никабов, опубликовав в Telegram соответствующее видеообращение Салимова.
«Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - сообщил Салимов.
При этом заместитель муфтия Дагестана пожелал мусульманам терпения и единства, отметив, что «вчера в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв».
ХЕЙТЕРЫ И ПРОПАГАНДА: «НИКАБ СТАЛ ЯБЛОКОМ РАЗДОРА»
Муфтият Дагестана опубликовал 2 июля большое разъяснение за подписью помощника муфтия по региональным вопросам Ахмада Надырбегова.
«Особенность социальных сетей не могла не наложить отпечаток на их активных пользователей, сделав для многих из них основной профессией хейтерство. Мы уже научились мириться с подобными издержками и игнорировать поток негатива на каждое благое начинание. Как говорится, "караван идёт". (…) Деятельность Муфтията РД не даёт ввергнуть республику в хаос смуты и нестабильности, и поэтому именно эта организация и её руководитель стали основной мишенью информационных атак экстремистов. Именно на Муфтият РД пролилось столько грязной лжи — так выглядит реализация принципа геббельсовской пропаганды: "Чем откровеннее ложь, тем больше шансов, что в неё поверят"», - говорится в сообщении.
В муфтияте с сожалением констатировали, что никаб стал «яблоком раздора», представляющим угрозу для безопасности государства, и ответили на критику со стороны «вступившего в стан хейтеров» экс-муфтия Саратовской области Мукаддаса Бибарсова, который назвал в соцсетях запрет никаба «раскачкой мусульманской темы».
По словам Абдуллы Салимова, запрет никабов будет «локальным». При этом он пообещал, что отдел фетв приведет «примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате». В муфтияте Дагестана также указали, что о запрете хиджабов речь не идет, и прояснили их отличие от никабов.
«Хиджаб и никаб. Путаницы быть не должно. Хиджаб - это одежда, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук. Никаб - это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами - мужчина или женщина», - объяснили в муфтияте.
При этом муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев подчеркнул, что «хиджаб запрещать категорически нельзя», признав при этом, что и «обязывать к его ношению мы не можем».
Со своей стороны, депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев говорил НСН в этой связи, что запрет никаба является чувствительным вопросом и здесь нужна деликатность.
«Дискуссия уже сформирована, делать вид, что ее нет, – неправильно. Но в этих вопросах нельзя двигаться семимильными шагами, тут нужна деликатность, тема чувствительна. Если сейчас принимаются какие-то решения, надо понимать – почему, зачем, как. Обязательно нужна работа духовников, а также подключение общественности», - пояснил депутат.
Вместе с тем Хамзаев указал, что в исламе «нет требования на ношение никаба, но есть требование о ношении хиджаба», чтобы у девушки были покрыты голова, руки, ноги и тело.
На фоне событий в Дагестане тема никабов остается чуть ли не запретной для многих религиозных деятелей.
«Здесь часто поднимают вопрос о никабе. Если не я, кто же на этот вопрос ответит? Религиозные люди по всей России остерегаются этого ответа. А я решил на этот вопрос ответить не от того, что я самый смелый и храбрый, а потому что уже полгода меня какой только грязью не обливают, - один больше, один меньше, это ничего не изменит», - отмечал в этой связи муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев.
«Национальная служба новостей» убедилась в справедливости его слов. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин, а также заместитель председателя ДУМ Рушан Аббясов отказались отвечать на запросы НСН по теме никабов.
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