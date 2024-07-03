«Хейтеры и пропаганда»: В Дагестане решились на временный запрет никабов

ХЕЙТЕРЫ И ПРОПАГАНДА: «НИКАБ СТАЛ ЯБЛОКОМ РАЗДОРА»

Муфтият Дагестана опубликовал 2 июля большое разъяснение за подписью помощника муфтия по региональным вопросам Ахмада Надырбегова.

«Особенность социальных сетей не могла не наложить отпечаток на их активных пользователей, сделав для многих из них основной профессией хейтерство. Мы уже научились мириться с подобными издержками и игнорировать поток негатива на каждое благое начинание. Как говорится, "караван идёт". (…) Деятельность Муфтията РД не даёт ввергнуть республику в хаос смуты и нестабильности, и поэтому именно эта организация и её руководитель стали основной мишенью информационных атак экстремистов. Именно на Муфтият РД пролилось столько грязной лжи — так выглядит реализация принципа геббельсовской пропаганды: "Чем откровеннее ложь, тем больше шансов, что в неё поверят"», - говорится в сообщении.

В муфтияте с сожалением констатировали, что никаб стал «яблоком раздора», представляющим угрозу для безопасности государства, и ответили на критику со стороны «вступившего в стан хейтеров» экс-муфтия Саратовской области Мукаддаса Бибарсова, который назвал в соцсетях запрет никаба «раскачкой мусульманской темы».

По словам Абдуллы Салимова, запрет никабов будет «локальным». При этом он пообещал, что отдел фетв приведет «примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате». В муфтияте Дагестана также указали, что о запрете хиджабов речь не идет, и прояснили их отличие от никабов.

«Хиджаб и никаб. Путаницы быть не должно. Хиджаб - это одежда, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук. Никаб - это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз. В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами - мужчина или женщина», - объяснили в муфтияте.

При этом муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев подчеркнул, что «хиджаб запрещать категорически нельзя», признав при этом, что и «обязывать к его ношению мы не можем».



Со своей стороны, депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев говорил НСН в этой связи, что запрет никаба является чувствительным вопросом и здесь нужна деликатность.

«Дискуссия уже сформирована, делать вид, что ее нет, – неправильно. Но в этих вопросах нельзя двигаться семимильными шагами, тут нужна деликатность, тема чувствительна. Если сейчас принимаются какие-то решения, надо понимать – почему, зачем, как. Обязательно нужна работа духовников, а также подключение общественности», - пояснил депутат.

Вместе с тем Хамзаев указал, что в исламе «нет требования на ношение никаба, но есть требование о ношении хиджаба», чтобы у девушки были покрыты голова, руки, ноги и тело.