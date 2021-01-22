Гусев: нельзя поддаваться агиткам!

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в беседе с НСН призвал подростков не поддаваться призывам выйти на улицы.

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в митингах 23 января.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в интервью НСН поддержал решение прокуроров, отметив, что призывы направлены на детей.

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«Думаю, что это абсолютно правильное решение. Это несанкционированные митинги, призывы к ним, прежде всего, затрагивают подростков, детей. И в этом весь ужас и цинизм ситуации, политический цинизм, которым пользуются отдельные личности. Если дети и подростки выйдут, а некоторые собираются это сделать, то это будет удар по ним самим, по их будущему. Потому что нельзя, будучи маленьким, не понимаю, что происходит, поддаваться агиткам, которые под собой зачастую не имеют никакой силы», – сказал он.

В свою очередь, первый заместитель МВД РФ Александр Горовой заявил, что сегодня в России есть вероятность попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию по примеру событий в Белоруссии и Киргизии.

Также Гусев в беседе с НСН предположил, что протестное движение в США только начинает набирать обороты.

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ТЕГИ:Акции ПротестаНесанкционированный МитингПавел Гусев
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