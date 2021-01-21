МВД заявило о возможности политической дестабилизации в РФ наподобие Белоруссии

Первый заместитель МВД РФ Александр Горовой заявил, что в России есть вероятность попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию по примеру событий в Белоруссии и Киргизии.

«Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определённую напряжённость в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны», - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД России.

По его словам, появляется много «интересантов из-за рубежа», из политических партий, «квазиполитиков». Они, отметил представитель МВД, пытаются своими действиями «раскачать ситуацию в год важного политического цикла».

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Горовой добавил, что может сложиться ситуация аналогичная тому, что происходило в Белоруссии и Киргизии.

«На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране», — цитирует Горового RT.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить попыток иностранного вмешательства в дела России во время парламентских выборов в сентябре.

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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
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