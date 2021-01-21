МВД заявило о возможности политической дестабилизации в РФ наподобие Белоруссии

Первый заместитель МВД РФ Александр Горовой заявил, что в России есть вероятность попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию по примеру событий в Белоруссии и Киргизии.

«Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определённую напряжённость в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны», - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД России.

По его словам, появляется много «интересантов из-за рубежа», из политических партий, «квазиполитиков». Они, отметил представитель МВД, пытаются своими действиями «раскачать ситуацию в год важного политического цикла».