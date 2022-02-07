«А гроб за 200 тысяч?» Союз похоронных организаций усомнился, что услуга станет государственной
Президент Союза Павел Кодыш назвал новый закон о похоронном деле необходимым, но отметил, что в нем много спорных моментов.
Государство гарантирует достойное захоронение граждан, но не может взять на себя организацию похорон, заявил президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в СМИ появилась информация о том, что похороны в России могут стать государственной услугой, Госдума намерена в феврале внести на рассмотрение проект закона о похоронном деле. Законопроект предлагает обязательное получение разрешения на осуществление похоронной деятельности. При этом содержание могил могут передать юрлицу-работодателю погребенного, централизованной религиозной организации либо лицу, содержащему государственное или муниципальное кладбище.
«Что значит госуслуга? А если человек хочет организовать похороны не на шесть тысяч, двенадцать тысяч, а на сто тысяч? Если он хочет заказать автобус или машину для сопровождения, хочет гроб купить не за одиннадцать тысяч, а за двести тысяч, как государство будет организовывать похороны? Это уже услуга, о деталях которой сам заказчик решает. А гарантийный перечень как был, так и останется - государство гарантирует достойное захоронение», - отметил Кодыш.
При этом, по его словам, законопроект готовился давно и пришло время его рассмотреть, но депутатам все еще предстоит ответить на ряд непростых вопросов.
«Что значит работодателю? Вот есть могила, содержание могилы – это ваша задача, содержать, приводить в порядок. Если вы в отъезде, то вы можете эту услугу оплатить, а как эту ответственность возложить? Очень много нюансов, есть спорные вопросы – например, по поводу частного кладбища. Хорошо, что все сдвинулось с места, и закон, который мы писали 15 лет, его будут рассматривать в феврале месяце», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг.
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