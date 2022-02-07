«А гроб за 200 тысяч?» Союз похоронных организаций усомнился, что услуга станет государственной

Государство гарантирует достойное захоронение граждан, но не может взять на себя организацию похорон, заявил президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что похороны в России могут стать государственной услугой, Госдума намерена в феврале внести на рассмотрение проект закона о похоронном деле. Законопроект предлагает обязательное получение разрешения на осуществление похоронной деятельности. При этом содержание могил могут передать юрлицу-работодателю погребенного, централизованной религиозной организации либо лицу, содержащему государственное или муниципальное кладбище.



«Что значит госуслуга? А если человек хочет организовать похороны не на шесть тысяч, двенадцать тысяч, а на сто тысяч? Если он хочет заказать автобус или машину для сопровождения, хочет гроб купить не за одиннадцать тысяч, а за двести тысяч, как государство будет организовывать похороны? Это уже услуга, о деталях которой сам заказчик решает. А гарантийный перечень как был, так и останется - государство гарантирует достойное захоронение», - отметил Кодыш.