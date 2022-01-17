В России предложили ввести уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг

Орлов направил письмо на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором отмечает, что в СМИ регулярно появляются сообщения о работниках ритуальных агентств, моргов или кладбищ, пытающихся навязать потерявшим своих близких людям незаконные платные услуги. При этом по закону россиянам гарантируют безвозмездное получение ряда услуг и действий, связанных с погребением, подчеркнул политолог.

Орлов попросил председателя Совфеда оценить целесообразность введения в УК статьи «Мошенничество в сфере ритуальных услуг», предусматривающей штраф до 300 тысяч рублей либо до 4 лет лишения свободы за «хищение или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием». За аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, предлагается ввести штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы до восьми лет.

Однако эксперты не считают необходимым вводить подобную статью. По словам юриста, основателя и CEO консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, «особых плюсов во введении такой нормы не будет». Как отметил специалист, санкция основной статьи за мошенничество уже позволяет довольно строго наказать злоумышленников за подобные действия.

