Лепс поделит недвижимость стоимостью более 1 млрд рублей во время развода

Российскому певцу Григорию Лепсу во время бракоразводного процесса с женой Анной Шаплыковой предстоит разделить имущество общей стоимостью более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает портал Super.

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По данным портала, супруге артиста принадлежит квартира площадью 300 «квадратов» в элитном жилом комплексе River House в Хамовниках стоимостью в 230 млн рублей. Лепс владеет двумя загородными участками на Новорижском шоссе и в Тверской области. Также певец владеет квартирой на улице 1905 года, примерной стоимостью в 70 млн рублей.

Григорий Лепс прожил в браке с Анной Шаплыковой 20 лет. В браке у пары родилось трое детей. О разводе певца стало известно 10 декабря. Адвокат Шаплыковой ранее заявил, что пара ещё не обсуждала раздел имущества.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазводГригорий Лепс
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