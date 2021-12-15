Лепс поделит недвижимость стоимостью более 1 млрд рублей во время развода

По данным портала, супруге артиста принадлежит квартира площадью 300 «квадратов» в элитном жилом комплексе River House в Хамовниках стоимостью в 230 млн рублей. Лепс владеет двумя загородными участками на Новорижском шоссе и в Тверской области. Также певец владеет квартирой на улице 1905 года, примерной стоимостью в 70 млн рублей.

Григорий Лепс прожил в браке с Анной Шаплыковой 20 лет. В браке у пары родилось трое детей. О разводе певца стало известно 10 декабря. Адвокат Шаплыковой ранее заявил, что пара ещё не обсуждала раздел имущества.

