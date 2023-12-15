«Гололедица сменится кашей»: Вильфанд пообещал москвичам скорую оттепель

«Сегодня рекордная высота снега за счет снегопада, который наблюдался ночью. Снега на нашей реперной станции 38 см, это на 5 см выше, чем высота, зафиксированная за все 145 лет наблюдений. Осадки сегодня продолжат выпадать. Завтра циклон, который принес мощные осадки, уйдет на север, Москва окажется в его тыловой части. Будет хорошая зимняя погода: ночью температура около -10 градусов, днем температуры около -5, небольшой снежок, снегопад закончится, значительного ветра не будет. В воскресенье резко поменяется ситуация: в первой половине дня -3… -4, а во второй половине дня произойдет изменение циркуляции. Во второй половине дня температура будет около 0 градусов, даже превысит эту отметку», - сказал Вильфанд.

Кроме того, синоптик рассказал о погоде на следующей неделе. По словам Вильфанда, с понедельника по четверг в Москве ожидаются «оттепельные» дни с температурой до +2 градусов.

«Первые четыре дня следующей недели будут оттепельные. В понедельник температура -2… +2 градуса. Температура будет выше нормы на 3-4 градуса, во вторник и среду на 5-6. Период резкого похолодания на следующей неделе ожидать не стоит, потому что зональный процесс обусловливает устойчивую теплую погоду. Но зимой факт тепла не вызывает радости: снег будет то подтаивать, то подмерзать, гололедица, на дорогах каша», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее в Москву пришел циклон «Ваня», который спровоцировал сильный снегопад. За ночь в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. По прогнозу синоптиков, в течение суток высота сугробов достигнет полуметра, передает «Радиоточка НСН».

