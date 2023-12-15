«Гололедица сменится кашей»: Вильфанд пообещал москвичам скорую оттепель
Циклон, который принес мощные осадки в Москву, в субботу уйдет на север, отметил в эфире НСН Роман Вильфанд.
Снегопад в Москве закончится в субботу, а уже в воскресенье москвичей ждет теплая зимняя погода, температура воздуха может превысить отметку в 0 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН.
«Сегодня рекордная высота снега за счет снегопада, который наблюдался ночью. Снега на нашей реперной станции 38 см, это на 5 см выше, чем высота, зафиксированная за все 145 лет наблюдений. Осадки сегодня продолжат выпадать. Завтра циклон, который принес мощные осадки, уйдет на север, Москва окажется в его тыловой части. Будет хорошая зимняя погода: ночью температура около -10 градусов, днем температуры около -5, небольшой снежок, снегопад закончится, значительного ветра не будет. В воскресенье резко поменяется ситуация: в первой половине дня -3… -4, а во второй половине дня произойдет изменение циркуляции. Во второй половине дня температура будет около 0 градусов, даже превысит эту отметку», - сказал Вильфанд.
Кроме того, синоптик рассказал о погоде на следующей неделе. По словам Вильфанда, с понедельника по четверг в Москве ожидаются «оттепельные» дни с температурой до +2 градусов.
«Первые четыре дня следующей недели будут оттепельные. В понедельник температура -2… +2 градуса. Температура будет выше нормы на 3-4 градуса, во вторник и среду на 5-6. Период резкого похолодания на следующей неделе ожидать не стоит, потому что зональный процесс обусловливает устойчивую теплую погоду. Но зимой факт тепла не вызывает радости: снег будет то подтаивать, то подмерзать, гололедица, на дорогах каша», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее в Москву пришел циклон «Ваня», который спровоцировал сильный снегопад. За ночь в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. По прогнозу синоптиков, в течение суток высота сугробов достигнет полуметра, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 15% до 16%
- Премьер Большого театра призвал сделать билеты на спектакли доступными
- В Москве похищавшим запчасти к МиГ-29 сотрудникам завода дали до 17 лет колонии
- Фильм с группой «Иванушки International» выйдет в кино летом 2024 года
- Из сиквела «Дневника Бриджит Джонс» вырезали сцену с поцелуем девушек
- Володин заявил, что ответственность за цены на яйца несет КПРФ
- СМИ: Китайский бренд обуви Sprandi вернется в Россию
- Число турпоездок по России выросло почти на 20 процентов
- СМИ: Певец Иракли пожаловался на русофобию в Испании
- Цены на такси в Москве выросли в 1,5-2 раза на фоне снегопада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru