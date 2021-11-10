Клишас: Обязательная вакцинация от COVID-19 не нарушает конституционные права

Слова сенатора приводит РИА Новости. Как уточнил Клишас, вакцинация от COVID-19 может стать обязательной только после принятия соответствующего закона на федеральном уровне.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию от COVID-19, а прививку следует внести в национальный календарь, отмечает Ura.ru.

Кроме того, идею обязательной вакцинации от коронавируса поддержал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, напоминает RT.

