Голикова объяснила значение 30 апреля для завершения самоизоляции
Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).
Голикова отметила, что к 30 апреля пройдет два цикла по 14 дней, и можно будет оценить последствия разобщения людей в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, пишет Газета.ru
«Дата 30 апреля, она абсолютно не случайна <...> нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней», — цитирует Голикову РИА «Новости».
Также вице-премьер считает, что к 9 мая снять ограничения не удастся.
Татьяна Голикова обратила внимание на то, что россиянам необходимо самим соблюдать рекомендации по самоизоляции, и назвала срок, когда ограничения могут отменить.
«Сможем прислушаться к себе и к тем рекомендациям, которые сегодня принимаются - значит, выйдем благополучно из этой ситуации. Будем к лету жать друг другу руки», — резюмировала Голикова.
Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН заявил, что против нарушений самоизоляции во время коронавируса подействует только «кнут» в виде штрафов.
«Поможет плетка, кнут. Остальные меры уже задействованы: уговариваем, «звезд» привлекаем для разъяснений, делаем заявления, статистику публикуем. Вот это все со стороны государства и общественных активистов делается во всех СМИ. Пряник попробовали, значит, осталось одно – кнут. Хоть какие-то штрафы. Вспомните, когда повысили штрафы за нарушение скорости, насколько спокойнее стали ездить люди, насколько меньше стали нарушать правила», - напомнил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- РЖД сокращает 32 поезда из-за коронавируса
- Делягин: Безработица вырастет в два раза от реальных показателей
- Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ
- Президент Чехии высказался по поводу сноса памятника маршалу Коневу в Праге
- Беременным в Москве отменили плановый осмотр у врача