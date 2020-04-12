Голикова объяснила значение 30 апреля для завершения самоизоляции

Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

Голикова отметила, что к 30 апреля пройдет два цикла по 14 дней, и можно будет оценить последствия разобщения людей в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, пишет Газета.ru

«Дата 30 апреля, она абсолютно не случайна <...> нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней», — цитирует Голикову РИА «Новости».

Также вице-премьер считает, что к 9 мая снять ограничения не удастся.