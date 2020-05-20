Голикова анонсировала решение по ЕГЭ в ближайшее время

Решение по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова. Также она отметила, что сейчас свыше 70 регионов РФ готовы к оснащению пунктов проведения ЕГЭ средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в марте Минпросвещения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России перенесло начало ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. В мае министерство второй раз отложило экзамен, при этом, не назвав новую дату его проведения. После этого в Рособрнадзоре заявили, что госэкзамены для выпускников школ могут начаться с 19 июня. ОГЭ для девятиклассников в 2020 году были отменены, пишет RT.