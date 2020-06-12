Главный инфекционист Минздрава заявила о снижении рисков от COVID-19

Риски пандемии COVID-19 еще остаются, но их опасность уменьшилась, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова. Об этом информирует RT.

«Что касается рисков распространения коронавирусной инфекции, которые ждут наших граждан в дальнейшем: мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась», — считает специалист.

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По мнению Малинниковой, россиянам «предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции», пока не начнется массовое применение вакцины в России.

Поэтому, считает инфекционист, так важно соблюдать индивидуальные меры защиты на этапе снятия ограничений.

Ранее инфекционист и эпидемиолог в эфире НСН разошлись в оценке возможности второй волны коронавируса в России. По мнению начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян. Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность.

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ФОТО: pixabay.com
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