Главный инфекционист Минздрава заявила о снижении рисков от COVID-19

По мнению Малинниковой, россиянам «предстоит жить с циркулирующим COVID-19 в популяции», пока не начнется массовое применение вакцины в России.

Поэтому, считает инфекционист, так важно соблюдать индивидуальные меры защиты на этапе снятия ограничений.

Ранее инфекционист и эпидемиолог в эфире НСН разошлись в оценке возможности второй волны коронавируса в России. По мнению начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгия Сапронова, «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян. Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что эпидемическая ситуация в мире вызывает обеспокоенность.

