COVID-19 может передаваться на расстоянии до 4 метров

Делая это заявление, Брико сослался на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США.



Он добавил, что в аэрозоли вирус может сохранять жизнеспособность в течение 30 минут, а в некоторых случаях 2-3 часа, а на предметах — вплоть до трех суток.



«Эта особенность в меньшей мере присуща вирусу гриппа», - отметил эпидемиолог.



По состоянию на 14 апреля в мире коронавирусом заболели более 1,8 млн человек, из которых больше 113 тысяч — скончались, сообщают argumenti.ru

