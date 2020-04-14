COVID-19 может передаваться на расстоянии до 4 метров

Коронавирус может передаться от человека к человека на расстоянии до четырех метров. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Николай Брико.

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Делая это заявление, Брико сослался на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Он добавил, что в аэрозоли вирус может сохранять жизнеспособность в течение 30 минут, а в некоторых случаях 2-3 часа, а на предметах — вплоть до трех суток.

«Эта особенность в меньшей мере присуща вирусу гриппа», - отметил эпидемиолог.

По состоянию на 14 апреля в мире коронавирусом заболели более 1,8 млн человек, из которых больше 113 тысяч — скончались, сообщают argumenti.ru

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ФОТО: pixabay.com
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