Главный Дед Мороз России отказался прививаться от COVID-19
Главный Дед Мороз России отказался делать прививку от коронавируса, заявила его пресс-секретарь Любовь Акимова.
«У Дедушки Мороза крепкий иммунитет и волшебное богатырское здоровье», – рассказала она в эфире «Радио 1».
По ее словам, в вотчине соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.
Ранее власти Британии вынуждены были извиниться за ролик с больным ковидом Санта Клаусом после критики родителями. Они посчитали видео чересчур жестким для детей. В нем старик с белой бородой попадает в реанимацию, предположительно он заразился коронавирусной инфекцией. В больнице он отвечает на множество писем. Врачи не сразу признают в нем новогоднего волшебника.
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