Главный Дед Мороз России отказался прививаться от COVID-19

«У Дедушки Мороза крепкий иммунитет и волшебное богатырское здоровье», – рассказала она в эфире «Радио 1».



По ее словам, в вотчине соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.



Ранее власти Британии вынуждены были извиниться за ролик с больным ковидом Санта Клаусом после критики родителями. Они посчитали видео чересчур жестким для детей. В нем старик с белой бородой попадает в реанимацию, предположительно он заразился коронавирусной инфекцией. В больнице он отвечает на множество писем. Врачи не сразу признают в нем новогоднего волшебника.

