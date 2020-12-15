Главный Дед Мороз России отказался прививаться от COVID-19

Главный Дед Мороз России отказался делать прививку от коронавируса, заявила его пресс-секретарь Любовь Акимова.

Дед Мороз заявил, что коронавирус ему не страшен

«У Дедушки Мороза крепкий иммунитет и волшебное богатырское здоровье», – рассказала она в эфире «Радио 1».

По ее словам, в вотчине соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее власти Британии вынуждены были извиниться за ролик с больным ковидом Санта Клаусом после критики родителями. Они посчитали видео чересчур жестким для детей. В нем старик с белой бородой попадает в реанимацию, предположительно он заразился коронавирусной инфекцией. В больнице он отвечает на множество писем. Врачи не сразу признают в нем новогоднего волшебника.

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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусДед Мороз
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