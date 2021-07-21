Глава ВОЗ предупредил о риске появления нового опасного штамма COVID-19

В мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее «дельты». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, распространение новых видов увеличивает вероятность того, что один из них сможет обойти вакцину и вернет борьбу человечества с пандемией в самое начало.

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Гебрейесус также отметил, что главной целью ВОЗ на сегодня является вакцинирование 70% жителей каждой страны к сентябрю 2022 года.

За призывы к отказу от вакцинации не может быть уголовного наказания, заявил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. Так он прокомментировал предложение члена Общественной палаты Владимира Петрова ввести уголовную ответственность за подобные действия. По словам Трунова, это предложение не выдерживает никакой критики.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВОЗВакцинацияКоронавирус
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