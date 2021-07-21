Глава ВОЗ предупредил о риске появления нового опасного штамма COVID-19

В мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее «дельты». Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, распространение новых видов увеличивает вероятность того, что один из них сможет обойти вакцину и вернет борьбу человечества с пандемией в самое начало.