Сервис ЦИАН уберет славян из объявлений о сдаче жилья

Сервис ЦИАН запретил косвенную и прямую дискриминацию в объявлениях о сдаче жилья, в том числе фразы аналогичные «только славянам». Об этом сообщается на сайте сервиса.

Так, текст объявлений не должен содержать притеснения лиц и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности.