СМИ: В Харьковской области пожаловались на трупный запах в переполненной военными больнице

Пациенты Балаклейской районной больницы в Харьковской области сообщают о «запахе разложения» в медучреждении, переполненном ранеными военными. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Первый Харьковский».

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По данным источников СМИ, ситуация в больнице «ужасающая». Сюда доставили большое количество раненых — в основном из Польши и западных регионов Украины, пишет РИА ФАН. Предположительно, военных привозят из районов Артемовска и Купянска. Большинство госпитализированных ожидает ампутация, отмечает телеканал «360».

«В больнице стоит страшный запах разложения, который уже не убрать ничем», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что местные жители, не успев долечиться, просят врачей о выписке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницыВоеннослужащиеУкраина
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