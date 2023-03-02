СМИ: В Харьковской области пожаловались на трупный запах в переполненной военными больнице

По данным источников СМИ, ситуация в больнице «ужасающая». Сюда доставили большое количество раненых — в основном из Польши и западных регионов Украины, пишет РИА ФАН. Предположительно, военных привозят из районов Артемовска и Купянска. Большинство госпитализированных ожидает ампутация, отмечает телеканал «360».

«В больнице стоит страшный запах разложения, который уже не убрать ничем», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что местные жители, не успев долечиться, просят врачей о выписке.

