СМИ: В Харьковской области пожаловались на трупный запах в переполненной военными больнице
Пациенты Балаклейской районной больницы в Харьковской области сообщают о «запахе разложения» в медучреждении, переполненном ранеными военными. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Первый Харьковский».
По данным источников СМИ, ситуация в больнице «ужасающая». Сюда доставили большое количество раненых — в основном из Польши и западных регионов Украины, пишет РИА ФАН. Предположительно, военных привозят из районов Артемовска и Купянска. Большинство госпитализированных ожидает ампутация, отмечает телеканал «360».
«В больнице стоит страшный запах разложения, который уже не убрать ничем», — пишет Telegram-канал.
Отмечается, что местные жители, не успев долечиться, просят врачей о выписке.
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