Глава МАГАТЭ Гросси прибыл с делегацией на Запорожскую АЭС
Делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, глава МАГАТЭ пробудет на станции около семи часов. За это время им будет произведена оценка обстановки, а также он лично проверит состояние ядерной безопасности и проведет ротацию специалистов организации, постоянно работающих на Запорожской АЭС.
Вместе с Гроссии в Энергодар приехали ещё 18 человек, часть из которых останется работать на станции.
Ранее, как сообщала НСН, в МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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