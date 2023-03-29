Глава МАГАТЭ Гросси прибыл с делегацией на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает «Интерфакс».

В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС

Как отмечается, глава МАГАТЭ пробудет на станции около семи часов. За это время им будет произведена оценка обстановки, а также он лично проверит состояние ядерной безопасности и проведет ротацию специалистов организации, постоянно работающих на Запорожской АЭС.

Вместе с Гроссии в Энергодар приехали ещё 18 человек, часть из которых останется работать на станции.

Ранее, как сообщала НСН, в МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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