Глава МАГАТЭ Гросси прибыл с делегацией на Запорожскую АЭС

Как отмечается, глава МАГАТЭ пробудет на станции около семи часов. За это время им будет произведена оценка обстановки, а также он лично проверит состояние ядерной безопасности и проведет ротацию специалистов организации, постоянно работающих на Запорожской АЭС.

Вместе с Гроссии в Энергодар приехали ещё 18 человек, часть из которых останется работать на станции.

Ранее, как сообщала НСН, в МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

