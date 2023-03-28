В МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС
О некотором прогрессе на переговорах по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Associated Press.
По его словам, на процесс оказывает влияние ситуация, складывающаяся на фронтах боевых действий.
Гросси назвал эти переговоры «зоной крайней нестабильности».
«Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу», — отметил генеральный директор МАГАТЭ.
29 марта, Гросси в составе делегации из 18 человек посетит Запорожскую АЭС.
Ранее, как сообщала НСН, глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг ЗАЭС острой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru