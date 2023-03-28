В МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Гросси назвал эти переговоры «зоной крайней нестабильности».

«Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу», — отметил генеральный директор МАГАТЭ.

29 марта, Гросси в составе делегации из 18 человек посетит Запорожскую АЭС.

Ранее, как сообщала НСН, глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг ЗАЭС острой.

