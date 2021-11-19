Глава Калининградской области заразился COVID-19
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что губернатор региона Антон Алиханов сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус, сообщает РИА Новости.
По его словам, глава области чувствует себя нормально и находится на изоляции на своём рабочем месте.
«Течение болезни не тяжёлое, симптомов почти не наблюдается», - уточнил Лысков.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев на своей странице в Instagram рассказал, что заразился коронавирусом.
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