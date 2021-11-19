Глава Калининградской области заразился COVID-19

По его словам, глава области чувствует себя нормально и находится на изоляции на своём рабочем месте.

«Течение болезни не тяжёлое, симптомов почти не наблюдается», - уточнил Лысков.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев на своей странице в Instagram рассказал, что заразился коронавирусом.