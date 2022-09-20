Зампред Госсовета Крыма: Электронный референдум в ЛДНР нужно защитить от взлома

Вчера, 19 сентября, глава ДНР Денис Пушилин обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником необходимость синхронизации дальнейших действий по референдуму. Ожидается, что голосование будет электронным. Власти Херсонской области анонсировали заявление по вопросу референдума о вхождении в состав России на 20 сентября. Пономаренко положительно отзывается об электронной системе голосования, однако выразила опасение, что возможны кибератаки.

«Мы помним, что система голосования через электронные средства, особенно в период пандемии коронавируса, активно использовалась во всех регионах России. Однако, учитывая массовые атаки на сайты различных уровней, необходимо серьёзно усовершенствовать систему защиты информации при проведении голосования. Если соответствующее решение примут, будем работать», — подчеркнула собеседник НСН.

По словам зампреда Госсовета Крыма, подходящее время для проведения референдума определят главы республик.

«Сейчас к решению этого вопроса подключились общественные советы ДНР и ЛНР. Конечно же, сложно провести голосование в условиях постоянных обстрелов. В Крыму оно прошло мирно благодаря руководству и России, и Крыма в частности. Желаю благополучного проведения референдума нашим друзьям, братьям из ДНР и ЛНР», — заявила Пономаренко.

По её словам, вхождение новых регионов в состав России — важный шаг по защите русскоязычного населения, о которой постоянно говорит Владимир Путин.

«Эти регионы находятся на границе России, что немаловажно. Местные жители практически интегрированы в российское законодательство, да и взаимодействие с Россией очень серьёзное в этих республиках. Все восемь лет мы оказываем помощь людям, живущим в зоне боевых действий», — заключила зампред Госсовета Крыма.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе важны для восстановления исторической справедливости.

