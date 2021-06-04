Путин подчеркнул, что у «Спутника V» только один побочный эффект
Президент Росси Владимир Путин отметил, что единственным побочным эффектом от вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" является повышение температуры. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что в ходе кампании по вакцинации не зафиксировано ни одного летального исхода после "многомиллионного применения". Президент отметил, что у других производителей вакцин "такие трагические случаи есть".
По его словам, температура поднимается лишь у 10% прививаемых. Путин добавил, что повышение небольшое и проходит за несколько часов. Президент напомнил, что вакцина эффективно защищает от COVID-19, а в случае заболевания вирус переносится в легкой форме.
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