Гинцбург рассказал о повторной вакцинации «Спутником V»

Повторная вакцинация препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» возможна через шесть месяцев после первой прививки. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире Первого канала.

Гинцбург выразил надежду на пожизненный иммунитет от вакцины «Спутник V»

Ранее Гинцбург заявлял, что ревакцинация «Спутником V» может быть эффективнее первичной. Глава центра имени Гамалеи отметил, что ученые доказали возможность повторной вакцинации аденовирусными векторами без потери способности вызывать иммунный ответ к целевому антигену.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Александр ГинцбургВакцинацияВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры