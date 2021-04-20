Гинцбург рассказал о повторной вакцинации «Спутником V»
Повторная вакцинация препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» возможна через шесть месяцев после первой прививки. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире Первого канала.
Ранее Гинцбург заявлял, что ревакцинация «Спутником V» может быть эффективнее первичной. Глава центра имени Гамалеи отметил, что ученые доказали возможность повторной вакцинации аденовирусными векторами без потери способности вызывать иммунный ответ к целевому антигену.
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