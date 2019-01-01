Почти четверти россиян приходится экономить на еде

На покупке продуктов экономят 24% жителей России. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Как показали результаты опроса, больше, чем на еде россияне экономят только на путешествиях - 29%. При этом 23% респондентов заявидли, что пытаются сокращать расходы на одежду и обувь, 22% отказывают себе в развлечениях.

Только 17% опрошенных заявили, что не экономят вообще ни на чём, отмечает «Телеканал 360».

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с НСН напомнил, что несколько лет назад россияне называли идеальной зарплату в 110 тысяч рублей.

