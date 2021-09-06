«Моя душа там». Шойгу обозначил места для новых городов в Сибири

В этом же районе может быть создан кластер «Алюминиевая долина», вокруг Лесосибирска – кластер «Лес и строительные материалы», а рядом с Канском – «углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья», которому пока не придумали красивое название.

Министр признался, что любит изучать «документы по истории, географическим изменениям и экономике регионов России». «Во время рабочих поездок всегда вижу красоту, природные особенности регионов и живущих там людей. А Сибирь - моя родина, моя душа всегда там», - подчеркнул Шойгу.



В числе возможных мер, которые должны заинтересовать строителей «Новой Сибири», он назвал льготные кредиты, «подъемные», увеличение материнского капитала, а также «сибирскую ипотеку» на покупку и строительство жилья. При этом министр не уточнил ее условия.



Шойгу добавил, что отсутствие денег на строительство новых городов – не проблема.



«На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, прозвучали слова: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать – никогда денег и не будет», - отметил министр.

Глава Минобороны пояснил, что государство оплатит базовую инфраструктуру и строительство дорог, а остальные расходы возьмут на себя частные инвесторы.

Касаясь сроков реализации амбициозного проекта, Шойгу указал, что разработка предложений по развитию Сибири будет завершена уже этой осенью.