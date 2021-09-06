«Моя душа там». Шойгу обозначил места для новых городов в Сибири
Промышленные кластеры планируется построить между Братском и Красноярском, вокруг Лесосибирска и рядом с Канском.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут стать промышленными кластерами и превратятся в «новые полюса притяжения» как для жителей России, так и для соотечественников, которые захотят перебраться в Сибирь из СНГ и дальнего зарубежья.
По его словам, промышленный центр «Медь и электротехника» может быть построен между Братском и Красноярском. Помимо добычи там планируется перерабатывать медь и редкоземельные металлы для производства из них отечественной продукции.
В этом же районе может быть создан кластер «Алюминиевая долина», вокруг Лесосибирска – кластер «Лес и строительные материалы», а рядом с Канском – «углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья», которому пока не придумали красивое название.
Министр признался, что любит изучать «документы по истории, географическим изменениям и экономике регионов России». «Во время рабочих поездок всегда вижу красоту, природные особенности регионов и живущих там людей. А Сибирь - моя родина, моя душа всегда там», - подчеркнул Шойгу.
В числе возможных мер, которые должны заинтересовать строителей «Новой Сибири», он назвал льготные кредиты, «подъемные», увеличение материнского капитала, а также «сибирскую ипотеку» на покупку и строительство жилья. При этом министр не уточнил ее условия.
Шойгу добавил, что отсутствие денег на строительство новых городов – не проблема.
«На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, прозвучали слова: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать – никогда денег и не будет», - отметил министр.
Глава Минобороны пояснил, что государство оплатит базовую инфраструктуру и строительство дорог, а остальные расходы возьмут на себя частные инвесторы.
Касаясь сроков реализации амбициозного проекта, Шойгу указал, что разработка предложений по развитию Сибири будет завершена уже этой осенью.
В начале августа министр обороны вдобавок предложил подумать о переносе в Сибирь столицы России. Однако не все восприняли эти планы серьезно.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич сказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Шойгу «пиарится», а его высказывания являются «свистком паровоза».
«Что там комментировать? Человек просвистел, хорошо, пусть свистит дальше. Он из Тывы, вот и вся история. Он сам из Сибири, поэтому и выступает. Свисток паровоза. Перенос столицы в Сибирь абсолютно невероятен, а человек пиарится», - пояснила социолог.
Со своей стороны, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «Радиоточкой НСН» усомнился, что россияне добровольно захотят переехать в новые города в Сибири.
«Нельзя построить город-миллионник, можно построить город, а дальше смотреть, поедут туда люди или не поедут. Почему-то мне не кажется, что мы построим новые города такими роскошными и такими дешевыми, что туда понесутся люди, потому что люди поедут туда, где есть работа, где есть жилье, где есть социальная инфраструктура. Делать это «сверху» хорошо было товарищу Сталину. Он сказал «поехали», и все поехали, а у нас рыночное общество, у нас люди просто туда не поедут», - считает Журавлев.
Горд Канск расположен примерно в 250 км к востоку от Красноярска, его население составляет около 90 тысяч человек. 225-тысячный Братск находится в соседней Иркутской области. Для того, чтобы добраться туда из Красноярска на автомобиле, придется проехать на восток 700 км. Лесосибирск находится примерно в 300 км севернее Красноярска, там проживают 60 тысяч человек.
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