«НАШИ В ГОРОДЕ»: Галанин попросил пиротехников позаботиться о Сукачёве

В первый день музыкального фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» его посетили 100 тысяч зрителей. Почти 10 часов отличной музыки прозвучали над Москвой. В субботу на сцене выступили «Альянс», «Мураками», «Ундервуд», «7Б», «Горшенев», Zdob si Zdub, «Секрет», «Нейромонах Феофан», Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», Найк Борзов. Заключительным аккордом стало долгожданное выступление легенды отечественной рок-сцены - Вадима Самойлова. Многотысячная толпа, собравшаяся на «НАШИ В ГОРОДЕ» в субботу, пела хором «Сказочную тайгу», «Как на войне» и «Черную луну». Под заключительный хит группы «Агаты Кристи» «Никогда» в вечернее небо взлетели залпы праздничного салюта, поставившего незабываемую точку в первый фестивальный день.

Лидер группы «СeрьГa» Сергей Галанин стал хедлайнером фестиваля, который выступил во второй день его проведения. В эфире НСН музыкант поделился личными впечатлениями о яркой атмосфере «НАШИх В ГОРОДЕ». По дружбе он озаботился безопасностью Гарика Сукачёва и по этому поводу даже обратился к пиротехникам музыкального события.

«Это как большой квартирник - с огнями, со вспышками. Разве бывает какая-то другая атмосфера на праздниках, связанных с «НАШИм Радио»? Большей частью здесь люди, кому мы интересны, небезразличны. Я понимаю, что многие в статусе хедлайнера не один десяток лет. Мы люди скромные, выступаем в основном днем. Очень приятно это внимание пиротехников к нам. Мы не избалованы такими штучками, эффектами. Для меня это все в новинку, по кайфу прямо. Единственное, боюсь, с Гариком (Сукачёвым – прим. НСН) мы будем выступать, как бы Игорь Иваныч не в шоке, а в шейке своем ни завелся и ни рванул бы туда, где опасно. Надо написать «Опасно. Не заходи»», - предложил Галанин.