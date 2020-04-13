Федерация еврейских общин РФ: Пандемия изменила отношение к онлайн-молитвам
Руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин рассказал НСН, что проповеди закрепятся в онлайне и после эпидемии коронавируса.
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев каждый день будет обращаться к Аллаху о защите от пандемии коронавируса для всей мусульманской общины из центральной мечети Грозного «Сердце Чечни». Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице «ВКонтакте». Трансляция будет проходить в прямом эфире телеканала «Грозный» и в Instagram.
Папа Римский Франциск 5 апреля, в Вербное воскресенье, служил мессу в практически пустом соборе Святого Петра, без присутствия мирян. Месса транслировалась по телевидению и на YouTube. Папа призвал всех молиться дома, прибегая к помощи современных технологий – радио, телевидения и интернета, чтобы виртуально присутствовать на службах.
Русская православная церковь также организовала онлайн-трансляции богослужений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса.
Пандемия изменила отношение к онлайну во многих сферах жизни, в том числе и в религиозных общинах. Этот способ общения с прихожанами будет использоваться и после окончания эпидемии, заявил в эфире НСН руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
«К Богу надо обращаться - это очевидно. Это правильный вывод, который надо делать из любой трагедии. Пандемия в любом случае изменит отношение к онлайну. Он вышел на совершенно новый уровень важности. В образовательных проектах, в религиозных общинах... Для людей в больницах, для тех, кто не может прийти в храмы по причине удаленности или еще каким-то причинам, онлайн-молитвы будут использоваться. Этот опыт нас многому научит», - полагает он.
Через какой канал вещания проводить проповеди большого значения не имеет - главное, чтобы они были качественными и интересными. Особенно это касается обращений посредством телевидения.
«Мы организуем практически каждодневно молитвы в интернете. Но я не вижу никакой принципиальной разницы между интернетом, телевидением или радио. Все зависит от возможностей. Ватикан организует службы в прямом эфире телевидения, в частности службы Папы. Это вполне объяснимо и логично. Здесь значение имеют многие факторы, в том числе качество исполнения, просто потому что часовые проповеди разных клириков способны людей и отторгнуть от телевидения. Но если это специализированный канал и людям это интересно, то почему бы и нет», - добавил Борух Горин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья заявил, что коронавирус призван изменить идеалы потребительского общества.
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