Федерация еврейских общин РФ: Пандемия изменила отношение к онлайн-молитвам

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев каждый день будет обращаться к Аллаху о защите от пандемии коронавируса для всей мусульманской общины из центральной мечети Грозного «Сердце Чечни». Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице «ВКонтакте». Трансляция будет проходить в прямом эфире телеканала «Грозный» и в Instagram.

Папа Римский Франциск 5 апреля, в Вербное воскресенье, служил мессу в практически пустом соборе Святого Петра, без присутствия мирян. Месса транслировалась по телевидению и на YouTube. Папа призвал всех молиться дома, прибегая к помощи современных технологий – радио, телевидения и интернета, чтобы виртуально присутствовать на службах.

Русская православная церковь также организовала онлайн-трансляции богослужений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса.



Пандемия изменила отношение к онлайну во многих сферах жизни, в том числе и в религиозных общинах. Этот способ общения с прихожанами будет использоваться и после окончания эпидемии, заявил в эфире НСН руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.

«К Богу надо обращаться - это очевидно. Это правильный вывод, который надо делать из любой трагедии. Пандемия в любом случае изменит отношение к онлайну. Он вышел на совершенно новый уровень важности. В образовательных проектах, в религиозных общинах... Для людей в больницах, для тех, кто не может прийти в храмы по причине удаленности или еще каким-то причинам, онлайн-молитвы будут использоваться. Этот опыт нас многому научит», - полагает он.