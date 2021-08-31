В России заработал сайт для жалоб от бюджетников на принуждение к голосованию

При этом авторы проекта утверждают, что тем, кто обратится на сайт, удастся сохранить свою анонимность, а узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически. Также будет запущена горячая линия. При необходимости обещают оказать юридическую помощь.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября.

