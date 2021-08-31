В России заработал сайт для жалоб от бюджетников на принуждение к голосованию

31 августа начал работу сайт «Ваш выбор», через который бюджетники могут анонимно подать жалобу на принуждение к голосованию. В экспертный совет проекта вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» (признано в России иноагентом) Григорий Мельконьянц, главный редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский, передает издание «Медуза» (признано в России иноагентом).

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При этом авторы проекта утверждают, что тем, кто обратится на сайт, удастся сохранить свою анонимность, а узнать, кто отправил сообщение, будет невозможно технически. Также будет запущена горячая линия. При необходимости обещают оказать юридическую помощь.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября.

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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
ТЕГИ:ГолосованиеВыборы
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