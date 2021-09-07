В России предложили штрафовать взрослых, которые покупают алкоголь несовершеннолетним

Госсовет Удмуртии предложил Госдуме законодательную инициативу о введении административной ответственности для взрослых, покупающих алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутаты также предлагают установить административную ответственность за приобретение детям «новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Как отметила первый заместитель председателя Госсовета Надежда Михайлова, в 2020 году более 500 удмуртских подростков совершили правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, и в большинстве случаев спиртное приобретали взрослые по просьбам несовершеннолетних. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, привлечь эти лица к ответственности невозможно.

В Госсовете предложили дополнить статью 6.10 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных, спиртосодержащих и других вредных веществ. Депутаты отмечают, что можно прописать в статье ответственность для взрослых, которые приобретают эту продукцию для детей.

Проект уже прошел экспертизу в Совете законодателей Госдумы и будет направлен для официального отзыва в правительство.

