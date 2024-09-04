«Придут 900 тысяч водителей»: Депутат Гусев призвал упростить доступ на рынок такси
Вступившие в силу правила для водителей такси невыполнимы для большинства самозанятых, сказал НСН Дмитрий Гусев.
Корректировка правил доступа водителей на рынок такси сможет привлечь по меньшей мере 900 тысяч водителей на личном транспорте, вопрос нехватки работников решится сам собой. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Представитель «Яндекс Такси» Антон Петраков ранее заявил на Восточном экономическом форуме, что нехватка водителей такси к концу 2024 года в России составит 130 тысяч человек. По его словам, кадровая ситуация в отрасли не улучшается, а ужесточение миграционной политики и регулирования даже усугубляет ее: водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами, но меньшим количеством требований и расходов. Гусев отметил, что решения проблемы кроется в упрощении доступа водителей на рынок такси.
«Все очень просто — надо законодательно изменить правила доступа водителей на рынок такси. Сейчас самозанятые, которые подрабатывали в такси по два-три часа в день, не могут этим заниматься, потому что требования для них невыполнимые. Они никогда не будут перекрашивать автомобиль, потому что это их личная машина, у них нет возможности ежедневно проходить медосмотр и техосмотр. Эти правила надо корректировать — тогда на рынок придут минимум 900 тысяч водителей на личных автомобилях, которые сейчас находятся в нелегальной зоне, там, где процветает преступность. В этом случае у нас отпадет вопрос нехватки водителей. Мы уже работаем над этим вопросом совместно с Минтрансом», — сказал Гусев.
Ранее сообщалось, что большая часть таксистов в России не выполнила новые требования для работы, которые вступили в силу с 1 сентября.
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