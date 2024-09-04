«Придут 900 тысяч водителей»: Депутат Гусев призвал упростить доступ на рынок такси

Корректировка правил доступа водителей на рынок такси сможет привлечь по меньшей мере 900 тысяч водителей на личном транспорте, вопрос нехватки работников решится сам собой. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Представитель «Яндекс Такси» Антон Петраков ранее заявил на Восточном экономическом форуме, что нехватка водителей такси к концу 2024 года в России составит 130 тысяч человек. По его словам, кадровая ситуация в отрасли не улучшается, а ужесточение миграционной политики и регулирования даже усугубляет ее: водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами, но меньшим количеством требований и расходов. Гусев отметил, что решения проблемы кроется в упрощении доступа водителей на рынок такси.