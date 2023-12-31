«Дожил до 70!»: Доктор Мясников поделился главным достижением уходящего года
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН поздравил россиян с праздниками, вдохновив своими планами на Новый 2024 год.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН поздравил россиян с праздниками и поделился своими грандиозными планами на 2024 год.
«Я всех хочу поздравить с Новым годом! Я уверен, что он точно будет лучше предыдущего, потому что каждый следующий год бывает лучше. Этот год уже прошел, он свершился, это наше прошлое, надежд он уже не оставляет, а любой наступающий год – это время надежд. Что бы ни происходило в мире, это все равно время надежд», - отметил он.
Также Мясников признался, что за прошедший год достиг знаменательной отметки в 70 лет, чему очень рад. Но останавливаться телеведущий не собирается – активно пишет книги, снимается, а также покоряет горные вершины.
«Лично для меня прошедший год был достаточно активным. Во-первых, я дожил до 70 лет, что уже я считаю огромным достижением. Для меня этот год очень знаменательный. У меня появилось больше времени заниматься съемками, книгами. А на следующий год я иду на Мера Пик (Непал), я продолжаю цепочку восхождений, у меня уже три горы – Эльбрус, Килиманджаро и Кайлас. Я очень много планирую и очень много жду от следующего года. Все мы очень многого ждем, что-то сбудется, но будут и неожиданности. Но главное, чтобы мы жили, радовались жизни и верили», - поделился собеседник НСН.
Ранее певица Диана Арбенина призналась НСН, что уходящий год бы жёстким и даже жестоким, но закалил её.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: 22 пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии
- ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области
- Желающие переселиться в РФ с 1 января будут подтверждать знание русского языка
- В Воронежской области отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода
- Киркоров срочно заплатил 13 миллионов рублей налогов
- Жора Крыжовников намекнул на разработку сценария второго сезона «Слова пацана»
- В Курской области медиков и коммунальные службы перевели в усиленный режим
- Шольц обвинил Путина в отключении газа для Германии
- В Белгороде миновала ракетная опасность
- В Белгороде снова раздаются звуки противоракетной сирены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru