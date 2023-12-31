«Дожил до 70!»: Доктор Мясников поделился главным достижением уходящего года

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН поздравил россиян с праздниками, вдохновив своими планами на Новый 2024 год.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН поздравил россиян с праздниками и поделился своими грандиозными планами на 2024 год.

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«Я всех хочу поздравить с Новым годом! Я уверен, что он точно будет лучше предыдущего, потому что каждый следующий год бывает лучше. Этот год уже прошел, он свершился, это наше прошлое, надежд он уже не оставляет, а любой наступающий год – это время надежд. Что бы ни происходило в мире, это все равно время надежд», - отметил он.

Также Мясников признался, что за прошедший год достиг знаменательной отметки в 70 лет, чему очень рад. Но останавливаться телеведущий не собирается – активно пишет книги, снимается, а также покоряет горные вершины.

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«Лично для меня прошедший год был достаточно активным. Во-первых, я дожил до 70 лет, что уже я считаю огромным достижением. Для меня этот год очень знаменательный. У меня появилось больше времени заниматься съемками, книгами. А на следующий год я иду на Мера Пик (Непал), я продолжаю цепочку восхождений, у меня уже три горы – Эльбрус, Килиманджаро и Кайлас. Я очень много планирую и очень много жду от следующего года. Все мы очень многого ждем, что-то сбудется, но будут и неожиданности. Но главное, чтобы мы жили, радовались жизни и верили», - поделился собеседник НСН.

Ранее певица Диана Арбенина призналась НСН, что уходящий год бы жёстким и даже жестоким, но закалил её.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Новый ГодАлександр Мясников

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