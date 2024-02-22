«Долго и дорого»: В России оценили возможность создания аналога игры FIFA

Создание отечественного футбольного симулятора потребует не менее 500 млн рублей, также необходимо заручиться официальной поддержкой большого спорта. Об этом НСН заявил эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в ходе открытия международного фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «помочь Газпрому» создать футбольный симулятор, аналогичный игре FIFA, но уже с российскими лигами и «сборной регионов». По мнению Аршавина, это поддержало бы интерес детей и молодежи к футболу. Пименов пояснил, на что следовало бы обратить внимание при создании игры.