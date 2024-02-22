«Долго и дорого»: В России оценили возможность создания аналога игры FIFA
Выпуск российского футбольного симулятора вполне реален, следует сделать упор на возможность играть за мировых звезд и получить поддержку со стороны большого спорта, сказал НСН Михаил Пименов.
Создание отечественного футбольного симулятора потребует не менее 500 млн рублей, также необходимо заручиться официальной поддержкой большого спорта. Об этом НСН заявил эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.
Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в ходе открытия международного фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «помочь Газпрому» создать футбольный симулятор, аналогичный игре FIFA, но уже с российскими лигами и «сборной регионов». По мнению Аршавина, это поддержало бы интерес детей и молодежи к футболу. Пименов пояснил, на что следовало бы обратить внимание при создании игры.
«Сейчас существует тенденция активной замены западных игр и их аналогов на российские. То же самое касается и направлений киберспорта. Думаю, отечественный аналог FIFA создать вполне реально, хоть способных сделать это студий в России не так уж и много. Но, безусловно, для этого необходима официальная поддержка большого спорта. Например, в FIFA можно играть за мировых звезд, на это же должен быть сделан довольно серьезный упор и в российской версии», — сказал Пименов.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что создание российского футбольного симулятора будет довольно затратным.
«Это долго и дорого. За год игру точно не сделают, по стоимости это будет однозначно сравнимо с бюджетом игры “Смута”, у которой сейчас самые высокие затраты — больше 500 млн рублей», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что игра «Санек» о детстве в маленьком городке 1990-х годов выйдет в России.
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