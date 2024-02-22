В России выйдет игра «Санек» про детство в постсоветском городке

Игра «Санек» о детстве в маленьком городке 1990-х годов выйдет в России. Об этом сообщил разработчик инди-студия helpnode на странице в соцсети «ВКонтакте».

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Создатели игры назвали ее «путешествием в детство, в которое действительно хочется вернуться».

«Это постсоветская Россия глазами ребенка. Это приключенческая 2D игра о маленьком мальчике Саньке, его собаке, друзьях и множестве увлекательных приключений, которые их ждут в маленьком российском городке 90-х», — отметили в студии.

Демо-версия «Санька» представлена на платформе Steam, релиз игры запланирован на 1 марта. Разработчики отметили, что позже попробуют интегрировать игру в сервис VK Play.

При этом создатели не совсем понимают, как продавать «Санька» в России из-за блокировки Qiwi-кошельков на фоне отзыва лицензии у «Киви банка», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Студия helpnode / vk.com/gamesbyhelpnode
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