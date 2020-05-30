Доктор Мясников поддержал новый формат прогулок по графику в столице
Прогулки по графику в Москве - необходимое решение в ситуации затянувшейся пандемии коронавируса. Если не начать ослабление ограничений, которое позволяет людям дышать свежим воздухом и заниматься спортом, может возникнуть новая вспышка заболеваемости, заявил сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Несомненно, соблюдать эти правила следует. При том, что нам всем это надоело и хочется на волю, любой разумный человек должен понимать: после такого большого периода так просто взять и всех выпустить - это невозможно, и ни в одной стране этого не сделали. За этим, конечно, сразу будут следовать вспышка и продление ограничительных мер. Любой карантин подразумевает постепенный выход, просто по определению», -приводит слова Александра Мясникова Агентство городских новостей «Москва».
Телеведущий считает, что прогулки по расписанию – оптимальный и разумный способ, который позволит людям не выйти на улицы массово. Доктор Мясников также отметил необходимость соблюдения масочно-перчаточного режима.
«Перчатки - средство для того, чтобы сохранить вашу кожу рук от частого употребления антисептиков. При этом перчатки нужно постоянно менять или мыть, либо они должны быть одноразовыми - только тогда они имеют смысл. Если не менять - это источник заразы, любой заразы, не только коронавируса. Все, что вы трогаете в течение дня, держите на ваших перчатках. Можно в магазине потрогать картошку, огурец, помидор, а потом кто-то его возьмет. Это самая негигиеничная вещь, которая только может быть. Поэтому, перчатки - да, при условии, если их постоянно менять или мыть», - сказал Александр Мясников.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал о необходимости плотных масок для людей старше 65 лет.
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