Доктор Мясников поддержал новый формат прогулок по графику в столице

Телеведущий считает, что прогулки по расписанию – оптимальный и разумный способ, который позволит людям не выйти на улицы массово. Доктор Мясников также отметил необходимость соблюдения масочно-перчаточного режима.

«Перчатки - средство для того, чтобы сохранить вашу кожу рук от частого употребления антисептиков. При этом перчатки нужно постоянно менять или мыть, либо они должны быть одноразовыми - только тогда они имеют смысл. Если не менять - это источник заразы, любой заразы, не только коронавируса. Все, что вы трогаете в течение дня, держите на ваших перчатках. Можно в магазине потрогать картошку, огурец, помидор, а потом кто-то его возьмет. Это самая негигиеничная вещь, которая только может быть. Поэтому, перчатки - да, при условии, если их постоянно менять или мыть», - сказал Александр Мясников.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал о необходимости плотных масок для людей старше 65 лет.

