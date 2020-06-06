Доктор Мясников открыл новую причину заболевания коронавирусом
Главный врач больницы №71 города Москвы и телеведущий Александр Мясников указал на ранее не названную причину заражения коронавирусом — стресс. Об медик заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — цитирует Мясникова Lenta.ru.
Эксперт привел в пример результаты опытов над лабораторными крысами. Животные, которых часто пугали, болели тоже чаще, чем сородичи.
Ранее НСН писала о других выводах доктора Мясникова. Он считает, что коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших.
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