Доктор Мясников открыл новую причину заболевания коронавирусом

Эксперт привел в пример результаты опытов над лабораторными крысами. Животные, которых часто пугали, болели тоже чаще, чем сородичи.

Ранее НСН писала о других выводах доктора Мясникова. Он считает, что коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших.

