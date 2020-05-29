«Все, выдохся»: Доктор Мясников назвал причины ослабления COVID-19
Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он подчеркнул, что после заражения COVID-19 организм человека "пропускает" вирус через иммунную систему, тем самым делая его слабее. Поэтому с каждым последующим заражением коронавирусная инфекция распространяется в более ослабленном виде, отмечает РИА ФАН.
«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», —заявил врач.
Также Мясников подчеркнул, что в борьбе с распространением COVID-19 важную роль играют ограничительные меры. По его словам, они помогают выиграть время и пережить эпидемию с минимальными потерями, отмечает телеканал 360.
Кстати, ранее врач и телеведущий рассказал россиянам о том, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день. В эфире телеканала Россия-1 Александр Мясников заявил, что оно увеличивает увеличивает резистентность к антибиотикам.
"Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии", - отметил Мясников,
Врач подчеркнул, что антибактериальное мыло следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных. А для широкого круга пользователей достаточно просто мыла, уверен Мясников.
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