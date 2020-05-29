«Все, выдохся»: Доктор Мясников назвал причины ослабления COVID-19

Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул, что после заражения COVID-19 организм человека "пропускает" вирус через иммунную систему, тем самым делая его слабее. Поэтому с каждым последующим заражением коронавирусная инфекция распространяется в более ослабленном виде, отмечает РИА ФАН.

«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», —заявил врач.

Также Мясников подчеркнул, что в борьбе с распространением COVID-19 важную роль играют ограничительные меры. По его словам, они помогают выиграть время и пережить эпидемию с минимальными потерями, отмечает телеканал 360.