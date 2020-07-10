Вирусолог оценил вероятность повторного карантина в России

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией во время постепенного снятия ограничений может свидетельствовать о формировании коллективного иммунитета, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. В таком случае повторной вспышки COVID-19 не будет, и возвращать карантинные меры не потребуется, сказал специалист Ura.ru.

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Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила возвращение карантинных мер в стране в том случае, если не будет соблюдаться социальная дистанция. Вероятность очередного введения запретов, на её взгляд, сохранится до появления лекарства или вакцины против COVID-19.

Альтштейн со своей стороны допустил, что улучшения в статистике могут быть связаны с ухудшением учёта количества заражённых. Так что пока нельзя исключать вероятность повторного введения карантина в России, считает он.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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