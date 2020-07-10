Вирусолог оценил вероятность повторного карантина в России

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила возвращение карантинных мер в стране в том случае, если не будет соблюдаться социальная дистанция. Вероятность очередного введения запретов, на её взгляд, сохранится до появления лекарства или вакцины против COVID-19.

Альтштейн со своей стороны допустил, что улучшения в статистике могут быть связаны с ухудшением учёта количества заражённых. Так что пока нельзя исключать вероятность повторного введения карантина в России, считает он.

