«Токсичная дискриминация»: Суды смогут чаще запрещать объявления «только для славян»

Решение московского суда о признании запрещенными к распространению ряд объявлений, содержащих в качестве условия пометку «только для славян», может стать прецедентным, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку «только для славян». Суд установил, что объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, а также нарушают интересы общества и государства. Действия лиц, разместивших такую информацию, суд назвал противоправными и уголовно наказуемыми. Соловьев отметил, что решение суда может стать общим правилом.