«Токсичная дискриминация»: Суды смогут чаще запрещать объявления «только для славян»
Публикование объявлений, где указывается национальность человека, является нарушением основополагающих прав и свобод человека, отметил в эфире НСН юрист Иван Соловьев.
Решение московского суда о признании запрещенными к распространению ряд объявлений, содержащих в качестве условия пометку «только для славян», может стать прецедентным, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что суд Москвы признал запрещенными к распространению некоторые объявления в интернете, содержащие в качестве условия пометку «только для славян». Суд установил, что объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, а также нарушают интересы общества и государства. Действия лиц, разместивших такую информацию, суд назвал противоправными и уголовно наказуемыми. Соловьев отметил, что решение суда может стать общим правилом.
«Такое решение суда может стать прецедентным, общим. Хотя у нас абсолютно не прецедентное право. Но наши суды в том числе основываются и на тех решениях, которые уже были приняты. Конечно, надеюсь, что на принятое решение суды уже смогут ссылаться. А если этих решений будет несколько, то Верховный суд может сделать обзор судебной практики по таким делам. Подобных дел по объявлениям квартир фактически не было. Это решение станет поводом для людей, которые решают строить для себя какую-то сегрегацию, быть аккуратнее», – сказал Соловьев.
Он напомнил, что публикование объявлений, где указывается национальность человека, является нарушением основополагающих прав и свобод человека.
«Публикование объявлений, где указывается принадлежность и национальность человека, конечно, является нарушением основополагающих прав и свобод человека. Очень хорошо, что сейчас в результате многочисленных жалоб и обращений, которые были и к уполномоченному по правам человека, и в прокуратуру, мы наконец уходим от упоминания… Ограничения по национальности, расе и полу для сдачи жилья, а также совершения любых гражданско-правовых сделок – это дискриминация. Для этого у нас установлена 282 статьей Уголовного кодекса ответственность. Такие ограничения абсолютно незаконны, в России равны все нации», – указал собеседник НСН.
Также юрист выразил уверенность, что с решением московского суда объявления станут «менее токсичными» с точки зрения нарушения прав человека.
«Вы же не заставите хозяина квартиры не принимать во внимание национальность и так далее. Все равно мы понимаем, что при сдаче квартиры человек сможет провести эту сегрегацию. Это объявление дается для того, чтобы сразу отсечь тех, кто мог бы претендовать на снятие той или иной квартиры… Но уверен, что сейчас рынок станет более демократичным, а объявления менее токсичными с точки зрения нарушения прав человека», – добавил Соловьев.
Ранее, в январе, Дорогомиловский районный суд Москвы принял решение о запрете распространения вакансий «только для славян». Тогда суд вынес решения относительно нескольких публикаций в соцсети «ВКонтакте». Работодатели предлагали трудоустройство только славянам, из-за чего объявления признали запрещенными к распространению, передает «Радиоточка НСН».
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