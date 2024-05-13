Суд в Москве запретил распространение объявлений о вакансиях «только для славян»
Столичный Солнцевский суд запретил распространять объявления о свободных вакансиях «только для славян». Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что меры касаются публикаций о вакансиях, размещенных в интернете в свободном доступе и требующих «иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности».
«Суд установил, что... объявления являются незаконными и противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства», — указано в сообщении.
При этом действия разместивших такую информацию лиц противоправны и уголовно наказуемы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru