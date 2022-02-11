Эксперт: лимита кладбищ в Москве хватит на 30—40 лет

Лимита действующих кладбищ Москвы хватит примерно на 30—40 лет. Об этом рассказал директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

«А гроб за 200 тысяч?» Союз похоронных организаций усомнился, что услуга станет государственной

Глава учреждения отметил, что в ближайшие десятилетия лимит «очевидно, не закончится», пишет RT.

«А дальше — земельные ресурсы города существуют в достаточном объеме», — указал эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о похоронном деле, напоминает Ura.ru. Документ предусматривает введение государственного надзора за похоронными услугами, который решит проблему с черными ритуальными агентами, обеспечит регуляцию ценообразования в отрасли и инвентаризацию кладбищ.

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ТЕГИ:Ритуальные УслугиКладбищаМосква
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