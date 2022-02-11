Эксперт: лимита кладбищ в Москве хватит на 30—40 лет

Глава учреждения отметил, что в ближайшие десятилетия лимит «очевидно, не закончится», пишет RT.

«А дальше — земельные ресурсы города существуют в достаточном объеме», — указал эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о похоронном деле, напоминает Ura.ru. Документ предусматривает введение государственного надзора за похоронными услугами, который решит проблему с черными ритуальными агентами, обеспечит регуляцию ценообразования в отрасли и инвентаризацию кладбищ.

