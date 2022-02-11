Эксперт: лимита кладбищ в Москве хватит на 30—40 лет
Лимита действующих кладбищ Москвы хватит примерно на 30—40 лет. Об этом рассказал директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.
Глава учреждения отметил, что в ближайшие десятилетия лимит «очевидно, не закончится», пишет RT.
«А дальше — земельные ресурсы города существуют в достаточном объеме», — указал эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о похоронном деле, напоминает Ura.ru. Документ предусматривает введение государственного надзора за похоронными услугами, который решит проблему с черными ритуальными агентами, обеспечит регуляцию ценообразования в отрасли и инвентаризацию кладбищ.
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