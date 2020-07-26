Дегтярев поддержал открытый суд над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что судебное заседание по делу бывшего руководителя края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, должно быть открытым. Об этом сообщает ТАСС.
Дегтярев отметил, что как должностное лицо не может высказываться по поводу суда над Фургалом, при этом как гражданин призвал довериться суду, пишет Газета.ru.
«То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — цитирует Дегтярева RT.
Также врио губернатора края поддержал требование жителей судить Фургала в Хабаровске. Дегтярев отметил, что место для суда определит не он, а судебные власти.
Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву, 10 июля суд санкционировал его арест. С тех пор в регионе проходили стихийные акции в поддержку губернатора. Фургал оставался главой региона до 20 июля, пока президент РФ Владимир Путин не подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Врио губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.
Ранее политолог Сергей Старовойтов в беседе с НСН заявил, что, если и дальше новый врио губернатора Хабаровского края будет избегать общения с протестующими, тяжелого конфликта не избежать.
«Для Дегтярева не существует более острой проблемы, чем протесты. От людей идет запрос на коммуникацию, люди хотят знать, что происходит. Но Дегтярев жителям в общении отказывает, ему почему-то кажется, что он должен так себя вести, чтобы завоевать доверие и уважение хабаровчан. На мой взгляд, это большая ошибка так неуважительно и демонстративно себя вести. Он изображает из себя генерала Лебедя, хотя ничем не прославился, кроме того, что находился в свите Жириновского», - напомнил Старовойтов.
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