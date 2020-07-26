Дегтярев поддержал открытый суд над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что судебное заседание по делу бывшего руководителя края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, должно быть открытым. Об этом сообщает ТАСС.

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Дегтярев отметил, что как должностное лицо не может высказываться по поводу суда над Фургалом, при этом как гражданин призвал довериться суду, пишет Газета.ru.

«То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — цитирует Дегтярева RT.

Также врио губернатора края поддержал требование жителей судить Фургала в Хабаровске. Дегтярев отметил, что место для суда определит не он, а судебные власти.

Сергея Фургала задержали 9 июля и этапировали в Москву, 10 июля суд санкционировал его арест. С тех пор в регионе проходили стихийные акции в поддержку губернатора. Фургал оставался главой региона до 20 июля, пока президент РФ Владимир Путин не подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Врио губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Ранее политолог Сергей Старовойтов в беседе с НСН заявил, что, если и дальше новый врио губернатора Хабаровского края будет избегать общения с протестующими, тяжелого конфликта не избежать.

«Для Дегтярева не существует более острой проблемы, чем протесты. От людей идет запрос на коммуникацию, люди хотят знать, что происходит. Но Дегтярев жителям в общении отказывает, ему почему-то кажется, что он должен так себя вести, чтобы завоевать доверие и уважение хабаровчан. На мой взгляд, это большая ошибка так неуважительно и демонстративно себя вести. Он изображает из себя генерала Лебедя, хотя ничем не прославился, кроме того, что находился в свите Жириновского», - напомнил Старовойтов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хабаровский КрайСудСергей ФургалМихаил Дегтярев
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