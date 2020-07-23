Жириновский намерен к осени добиться помилования Фургала

Политолог Сергей Старовойтов в интервью НСН заметил, что назначение на пост врио губернатора Михаила Дегтярева стало уступкой Кремля разгневанному судьбой Фургала Владимиру Жириновскому.

«Мне кажется, что это, безусловно, уступка ЛДПР. После произошедшего с Фургалом Жириновский устроил настоящую истерику, выражая свое недовольство. И вот это назначение, скажем так, в рамках квоты ЛДПР, ведь Фургал победил на выборах, вопреки воле Кремля. Жириновский считает, что регион должен остаться за ним, это такой электоральный анклав ЛДПР», - полагает Старовойтов.

