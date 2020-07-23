Жириновский намерен к осени добиться помилования Фургала

Владимир Жириновский пообещал добиться помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Лидер ЛДПР, а Фургал член этой партии, уверен, что к осени политик будет дома, напоминает URA.Ru.

В эфире в Instagram Жириновский обрисовал два варианта развития процесса. Либо суд не найдет необходимых улик и экс-губернатора отпустят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам.

Варягов Хабаровск не любит, но Дегтярев готов уступить место Фургалу

Политолог Сергей Старовойтов в интервью НСН заметил, что назначение на пост врио губернатора Михаила Дегтярева стало уступкой Кремля разгневанному судьбой Фургала Владимиру Жириновскому.

«Мне кажется, что это, безусловно, уступка ЛДПР. После произошедшего с Фургалом Жириновский устроил настоящую истерику, выражая свое недовольство. И вот это назначение, скажем так, в рамках квоты ЛДПР, ведь Фургал победил на выборах, вопреки воле Кремля. Жириновский считает, что регион должен остаться за ним, это такой электоральный анклав ЛДПР», - полагает Старовойтов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийХабаровский КрайСергей Фургал
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