Дед Мороз сделал прививку от COVID-19

По его словам, Дед Мороз чувствует себя хорошо. Сейчас он абсолютно безопасен для окружающих.

В вотчину Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно приезжают тысячи туристов.

Ранее в эфире НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников назвал лучший способ обезопасить себя от COVID-19.







