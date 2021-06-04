Дед Мороз сделал прививку от COVID-19

Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, сделал прививку от COVID-19. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19

По его словам, Дед Мороз чувствует себя хорошо. Сейчас он абсолютно безопасен для окружающих.

В вотчину Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно приезжают тысячи туристов.

Ранее в эфире НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников назвал лучший способ обезопасить себя от COVID-19.



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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
ТЕГИ:ПрививкаДед Мороз
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