Дед Мороз сделал прививку от COVID-19
Дед Мороз, чья вотчина находится в городе Великий Устюг Вологодской области, сделал прививку от COVID-19. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, Дед Мороз чувствует себя хорошо. Сейчас он абсолютно безопасен для окружающих.
В вотчину Деда Мороза в Великом Устюге ежегодно приезжают тысячи туристов.
Ранее в эфире НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников назвал лучший способ обезопасить себя от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru